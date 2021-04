Boeing ha raccomandato a 16 compagnie aeree di sospendere temporaneamente l’utilizzo di alcuni 737 MAX per possibili problemi elettrici

(Di venerdì 9 aprile 2021) Venerdì l’azienda statunitensea 16didiaerei 737 MAX pernon ha specificato quanti aerei sarebbero coinvolti e non ha precisato per quanto tempo dovranno essere fermati:

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Boeing ha raccomandato a 16 compagnie aeree di sospendere temporaneamente l’utilizzo di alcuni aerei del modello 737 MAX per po… - tax_tweet : RT @ilpost: Boeing ha raccomandato a 16 compagnie aeree di sospendere temporaneamente l’utilizzo di alcuni aerei del modello 737 MAX per po… - ilpost : Boeing ha raccomandato a 16 compagnie aeree di sospendere temporaneamente l’utilizzo di alcuni aerei del modello 73… -

Ultime Notizie dalla rete : Boeing ha raccomandato

a 16 clienti di risolvere un potenziale problema elettrico in un gruppo specifico di aerei 737 Max prima di ulteriori operazioni", afferma la compagnia. In particolare, le ...di sospendere l'utilizzo dei 69 777 in servizio e dei 59 in rimessaggio alimentati da motori Pratt & Whitney 4000 - 112 fino a quando la FAA non concluso le sue ispezioni. La ...