Astrazeneca, Rezza: “Aiuterebbe posizione unica europea. Mancanza di coesione in interventi dei Paesi Ue è uno dei problemi della pandemia” (Di venerdì 9 aprile 2021) Sul vaccino Astrazeneca “Aiuterebbe molto anche nella divulgazione se ci fosse una posizione univoca a livello Ue. Uno dei problemi maggiori in questa pandemia è stata purtroppo la Mancanza di coesione e uniformità negli interventi dei Paesi europei”. Così Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa del venerdì sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. Rezza ha sottolineato che c’è stata una “difformità di posizioni” anche se “dopo la maggior parte dei Paesi Ue si sono allineati su una strategia comune. Ci sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Sul vaccinomolto anche nella divulgazione se ci fosse unaunivoca a livello Ue. Uno deimaggiori in questaè stata purtroppo ladie uniformità neglideieuropei”. Così Gianni, direttore generalePrevenzione del ministeroSalute, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa del venerdì sull’analisi dei dati del monitoraggio regionaleCabina di regia.ha sottolineato che c’è stata una “difformità di posizioni” anche se “dopo la maggior parte deiUe si sono allineati su una strategia comune. Ci sarebbe ...

Advertising

MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 7 aprile sulle valutazioni dell’@EMA_News in relazione al vaccino anti… - rtl1025 : ?? #Rezza: 'Sul #vaccino #AstraZeneca molto aiuterebbe anche nella divulgazione se ci fosse una posizione univoca a… - Cinzia83578144 : #Figliuolo #curcio #Speranza Rezza dice che bisogna dare un vaccino agli over 60 e allora va bene Astrazeneca mi fa… - serpanama1 : RT @GiovaQuez: Ieri Locatelli su AstraZeneca per gli under 60: 'Non è certo qualcosa che va contro l'evidenza scientifica'. Ora Rezza: 'Nes… - Snafu9871 : RT @GiovaQuez: Ieri Locatelli su AstraZeneca per gli under 60: 'Non è certo qualcosa che va contro l'evidenza scientifica'. Ora Rezza: 'Nes… -