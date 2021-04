Asilo politico per Law | scontro tra Uk e Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il giovane attivista pro-democrazia di Hong Kong, Nathan Law, ha ricevuto l’dal Regno Unito. Da luglio, il dissidente si è trasferito sul territorio britannico, in seguito all’entrata in vigore della legge sulla sicurezza di Pechino. “Dopo una serie di colloqui nell’arco di quattro mesi, l’Home Office mi ha informato che la mia domanda diè stata approvata – ha scritto Law sul suo account Twitter -. Il fatto che sono ricercato ai sensi della legge sulla sicurezza evidenzia che sono esposto ad una grave forma di persecuzione politica, e che difficilmente potrei rientrare ad Hong Kong senza rischi per la mia persona”. 1. After several interviews in 4 months, the Home Office has informed me that my asylum application is approved. The fact that I am wanted under the National Security Law shows that I am exposed to ...