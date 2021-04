Andrea Zelletta, l’incubo continua: “Non ne posso più” (Di venerdì 9 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un momento difficile per Andrea Zelletta, personaggio noto della tv, che continua ad essere protagonista di incresciosi episodi. Andrea Zelletta è tornato a parlare di un episodio davvero incredibile e pessimo che l’ha visto purtroppo protagonista in questi ultimi giorni. Zelletta è noto nel mondo della televisione sia per la sua partecipazione al programma Uomini Leggi su youmovies (Di venerdì 9 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un momento difficile per, personaggio noto della tv, chead essere protagonista di incresciosi episodi.è tornato a parlare di un episodio davvero incredibile e pessimo che l’ha visto purtroppo protagonista in questi ultimi giorni.è noto nel mondo della televisione sia per la sua partecipazione al programma Uomini

