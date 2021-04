“Ancora non capisco. Perché sul palco…”. Tommaso Stanzani, l’eliminazione da Amici 20 continua a far discutere (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’eliminazione a sorpresa quella di Tommaso Stanzani, ballerino appartenente alla squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e considerato uno tra i più talentuosi di questa edizione del talent, tanto da avere convinto perfino l’insegnante più severa della scuola. Finito al ballottaggio insieme ad Alessandro e a Enula, non è stato infatti salvato dai tre giudici di Amici. Le doti e il talento dimostrati da Tommaso sul palco non sono bastati e il ballerino ha dovuto lasciare la scuola prima di una serie di colleghi che, nella danza, hanno dimostrato di avere una preparazione meno completa rispetto a quella esibita da lui. Il verdetto, che come detto è stato una vera sorpresa, ha ridotto in lacrime insegnanti e compagni di Tommaso. Arisa, prima che l’allievo lasciasse lo studio, lo aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’eliminazione a sorpresa quella di, ballerino appartenente alla squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e considerato uno tra i più talentuosi di questa edizione del talent, tanto da avere convinto perfino l’insegnante più severa della scuola. Finito al ballottaggio insieme ad Alessandro e a Enula, non è stato infatti salvato dai tre giudici di. Le doti e il talento dimostrati dasul palco non sono bastati e il ballerino ha dovuto lasciare la scuola prima di una serie di colleghi che, nella danza, hanno dimostrato di avere una preparazione meno completa rispetto a quella esibita da lui. Il verdetto, che come detto è stato una vera sorpresa, ha ridotto in lacrime insegnanti e compagni di. Arisa, prima che l’allievo lasciasse lo studio, lo aveva ...

