Amazon Luna aggiunge i 720p | “è un male che questa soluzione debba esistere” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Amazon Luna

Sino ad oggi gli utenti statunitensi dipotevano infatti divertirsi con i giochi presenti sul catalogo unicamente a 1080p con un consumo di dati che si aggira intorno ai 10GB all'ora . ...è il servizio cloud gaming diannunciato nel settembre del 2020 che utilizzaWeb Services (AWS) come spina dorsale. Il servizio promuove la possibilità di giocare ovunque, ...Il noto analista statunitense commenta l'annuncio della nuova risoluzione per il servizio di streaming di Amazon.In Luna, il servizio di gaming in streaming targato Amazon, arriva la nuova opzione 720p progettata per connessioni lente e per chi ha abbonamenti internet con dati limitati. Sino ad oggi gli utenti ...