Vivienne Westwood | 80 anni e non sentirli

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 aprile 2021)fa parte di quella schiera di persone che anche se invecchiano, non lo fanno mai veramente. 80di vita e 50 di carriera, la stilista inglese è tra le più longeve e creative della storia della moda contemporanea. Icona indiscussa, laviene considerata tra i personaggi più influenti del brit fashion fin dagli esordi. Tutto ebbe inizio nel 1971 quando, insieme al compagno Malcom McLaren, che di lì a poco sarebbe diventato famoso con il gruppo dei Sex Pistols, aprì il mitico negozio al 430 di Kings Road a Londra per vendere le proprie creazioni dalla forte ispirazione punk. In poche come lei hanno rivoluzionato gli schemi e cambiato le regola a proprio piacimento, tutto a suon di borchie, spille da balia, catene, T-shirt stracciate, stampe irriverenti e lacci bondage. Ma il suo non è solo ...