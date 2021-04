Vaccino | altre accuse da Mentana | “Morti tanti anziani non protetti”

Advertising

FelixPerrella : RT @rep_napoli: Vaccino: Antimafia chiede elenchi della Campania e di altre tre regioni [aggiornamento delle 09:15] - Controleuro1 : Neolingua Neolitica La possibilità diventa necessità, la necessità diventa possibilità. Il vaccino che sarebbe un… - AndreaDallu : @tohr___ @Ale4ons Purtroppo però la probabilità di morire dopo il vaccino sopra i 70 anni è molto più alta delle al… - Cri_Giordano : @lbianchetti Bene, allora sfoltiamo dal mercato tutti quei medicinali con gravi effetti collaterali ma i medici li… - CCOwl56 : @autocostruttore Campania è la regione con meno punti vaccinali, 51, quando la vicina Puglia ne ha 404, e quasi tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino altre

Altalex

no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima ... Lavoriamo al Green Pass che prevede tre condizioni, il, avere avuto il covid e il tampone ......ricorda che "prendere un aereo ha un rischio di trombosi 100 volte superiore a fare un". Lo ...ammette il governatore del Veneto che chiede se ci saranno nuove forniture da parte delle...L’Agenzia del farmaco: restano più benefici che rischi. Il governo insiste: il vaccino è sicuro. Ma cambia le raccomandazioni ...Ieri abbiamo ricevuto altre 250mila dosi di Pfizer e finora abbiamo somministrato il 99% di questo tipo di vaccino che fino a ieri era l’unico indicato per gli over 80». Le vaccinazioni nelle ...