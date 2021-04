Una vita anticipazioni: Ursula stringe un patto con Andrade, Genoveva trema (Di giovedì 8 aprile 2021) Genoveva è davvero incinta? E’ questa la domanda che i telespettatori si faranno seguendo le prossime puntate di Una vita e oggi ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che ci rivolano proprio la trama della puntata di domani 9 aprile 2021. Come avrete visto, Felipe non ha affatto preso bene questa notizia. Ma per una coppia che potrebbe vivere un crisi, ce n’è una nuova che sembra essere appena nata. Un nuovo amore è sbocciato ad Acacias 38, parliamo della coppia formata da Matie e Camino. Le due donne si sono scambiate un bacio ricco di passione. Siamo di fronte a uno scandaloso amore lesbo? In quell’epoca di certo, non era pensabile che due donne si amassero…Ursula nel frattempo è andata in carcere per incontrare Andrade e per proporgli un patto: si accorderanno? Vi ricordiamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 aprile 2021)è davvero incinta? E’ questa la domanda che i telespettatori si faranno seguendo le prossime puntate di Unae oggi ve ne parliamo con le nostreche ci rivolano proprio la trama della puntata di domani 9 aprile 2021. Come avrete visto, Felipe non ha affatto preso bene questa notizia. Ma per una coppia che potrebbe vivere un crisi, ce n’è una nuova che sembra essere appena nata. Un nuovo amore è sbocciato ad Acacias 38, parliamo della coppia formata da Matie e Camino. Le due donne si sono scambiate un bacio ricco di passione. Siamo di fronte a uno scandaloso amore lesbo? In quell’epoca di certo, non era pensabile che due donne si amassero…nel frattempo è andata in carcere per incontraree per proporgli un: si accorderanno? Vi ricordiamo ...

