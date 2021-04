Turchia | Draghi | ' Erdogan dittatore di cui si ha bisogno'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Non condivido assolutamente il comportamento dinei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto tantissimo per l'umiliazione che Von der Leyen ha dovuto subire. La considerazione da fare è che con questi dittatori di cui però si hadi collaborare, o meglio di cooperare, uno deve essere franco nell'esprimere la differenza di vedute, di comportamenti, di visioni, ma pronto a cooperare per gli interessi del proprio paese". Dunque trovare l'"equilibrio giusto". Così Marioin conferenza stampa.

La visita del primo ministro Marioin Libia prelude a quello che si spera essere un periodo di ricostruzione, favorito anche ... Emirati ed Egitto sul lato cirenaico,e Qatar sul lato ...Se i virologi che affiancano il governospiegano che ad oggi 'non è possibile rendere un ... Giusto in tempo per Italia -, match di esordio di Euro 2020. A patto che arrivi il placet dell'...Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan nei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto tantissimo per l'umi ...Il presidente del Consiglio italiano ha detto, durante la conferenza stampa di questa sera, di non condividere assolutamente il comportamento di ...