Tanto ottimismo per nulla. Ma per Gattuso e Pirlo cambia poco (Di giovedì 8 aprile 2021) C'è il partito del Napoli che ha giocato bene e che non esce ridimensionato dallo scontro e c'è quello della delusione e della grande occasione persa. È certo, se si bada al risultato, che la partita salva Champions il Napoli non l'ha saputa giocare, vista la vigilia tormentata dei bianconeri e il vento in poppa degli azzurri. L'una col suo pedigree reduce da un'umiliante sconfitta col Benevento, l'altra forte di cinque vittorie consecutive, comprese Roma e Milan. La Signora, zitta a zitta, è scesa in campo con l'abituale cinismo. Il ciuccio col solito coro d'accompagnamento di decine di mentori locali. Concentrazione contro insano ottimismo. Il Napoli schiera la Guardia Nazionale, ma non basta Le scommesse, abituate alle solite occasioni perdute del Napoli, davano vincente la scassata Juve, che Tanto scassata non era. La città tifosa credeva nella ...

