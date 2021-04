Stati Uniti | stadi aperti quasi al 100% in MLB | i dettagli

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 aprile 2021) USA, al match di Baseball tra i Texas Rangers e i Toronto Blue Jays hanno assistito 38.283 tifosi, ossia il 94.8% della capienza totale del Globe Life Field Globe Life Field, Getty ImagesImportante passo verso la “normalità” negli, nelo al match di MLB (Major League Baseball) tra i Texas Rangers e i Toronto Blue Jays hanno assistito 38.283 tifosi, ossia il 94.8% della capienza totale del Globe Life Field. Il match è stato l’evento sportivo con più pubblico nel periodo post pandemia, superando il match dei Daytona 500 (30.000 tifosi) e il match del Super Bowl ( 24.835 spettatori). It is wonderful to see you again. pic.twitter.com/ftgfUb7cZQ — Texas Rangers (@Rangers) April 5, 2021 Welcome home… ???????. pic.twitter.com/rT2UgD1EpR — Texas Rangers (@Rangers) April 5, ...