Sonos e IKEA starebbero lavorando insieme ad un nuovo speaker (Di giovedì 8 aprile 2021) Sonos e IKEA ancora insieme, questa volta per realizzare un nuovo speaker in grado di garantire l’esperienza dell’azienda statunitense di elettronica di consumo ai prezzi concorrenziali del brand svedese. Come riportato da ‘pocket-lint.com‘, il database FCC fa riferimento al dispositivo wireless IKEA FHO-E1913 dedito alla riproduzione musicale (cosa che lascia pensare possa effettivamente trattarsi di uno speaker). Dal punto di vista della connettività, l’apparecchio includerà il WiFi e una porta Ethernet, con possibilità di interazione attraverso l’app di Sonos. Non sappiamo ancora lo speaker sarà dotato di microfoni, e se quindi comprenderà il supporto agli assistenti digitali (come nel caso di Google Assistant e di Amazon Alexa). ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)ancora, questa volta per realizzare unin grado di garantire l’esperienza dell’azienda statunitense di elettronica di consumo ai prezzi concorrenziali del brand svedese. Come riportato da ‘pocket-lint.com‘, il database FCC fa riferimento al dispositivo wirelessFHO-E1913 dedito alla riproduzione musicale (cosa che lascia pensare possa effettivamente trattarsi di uno). Dal punto di vista della connettività, l’apparecchio includerà il WiFi e una porta Ethernet, con possibilità di interazione attraverso l’app di. Non sappiamo ancora losarà dotato di microfoni, e se quindi comprenderà il supporto agli assistenti digitali (come nel caso di Google Assistant e di Amazon Alexa). ...

