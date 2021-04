Simone Biles: “Forse non mi ritiro, a Parigi 2024 da specialista. Yurchenko doppio carpio? Prima delle Olimpiadi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Simone Biles aveva dichiarato più volte che si sarebbe ritirata dopo le Olimpiadi di Tokyo, perché il suo fisico è seriamente logorato da troppi anni di allenamento e di fatica in palestra. Il rinvio dei Giochi a causa della pandemia sembra avere però fatto cambiare idea alla ginnasta più forte di tutti i tempi. La Reginetta della Polvere di Magnesio, vincitrice di quattro medaglie d’oro a Rio 2016, si sta preparando per essere assolutamente protagonista quest’estate in Giappone e ha già presentato diverse novità tecniche, pubblicate sui suoi profili social, anche se non gareggia dai Mondiali 2019, dove si mise al collo ben cinque medaglie d’oro (sulle sei a disposizione) e divenne l’atleta più vincente di tutti i tempi nella rassegna iridata di ginnastica artistica. La statunitense potrebbe non appendere il body al chiodo e proseguire ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021)aveva dichiarato più volte che si sarebbe ritirata dopo ledi Tokyo, perché il suo fisico è seriamente logorato da troppi anni di allenamento e di fatica in palestra. Il rinvio dei Giochi a causa della pandemia sembra avere però fatto cambiare idea alla ginnasta più forte di tutti i tempi. La Reginetta della Polvere di Magnesio, vincitrice di quattro medaglie d’oro a Rio 2016, si sta preparando per essere assolutamente protagonista quest’estate in Giappone e ha già presentato diverse novità tecniche, pubblicate sui suoi profili social, anche se non gareggia dai Mondiali 2019, dove si mise al collo ben cinque medaglie d’oro (sulle sei a disposizione) e divenne l’atleta più vincente di tutti i tempi nella rassegna iridata di ginnastica artistica. La statunitense potrebbe non appendere il body al chiodo e proseguire ...

