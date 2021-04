Scanzorosciate | incidente mortale in galleria Montenegrone | una vittima

(Di giovedì 8 aprile 2021) Una persona è deceduta a seguito del graveche si è verificato giovedì mattina, 8 aprile, lungo la. Ancora frammentarie le informazioni su quanto accaduto poco prima delle 8,30. Per ora, risulta che lasia un uomo di 52 anni, ma nell’potrebbero essere coinvolte anche altre persone. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del comando provinciale per effettuare i rilevi di Legge e ricostruire la dinamica. Secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di un’auto finita fuori strada, ma si attendono conferme. Si segnalano numerosi disagi al traffico circostante. Seguono aggiornamenti

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

mortale stamattina (giovedì 8 aprile) a, nella Galleria del Montenegrone. La vittima è un uomo di 52 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità. la chiamata ai ...Morto dopo undi scialpinismo : il 22enne diNicola Rebussi non ce l'ha fatta e la sua scomparsa ha annichilito una comunità intera. Tanti i messaggi sui social per omaggiare ...Un incidente si è verificato questo giovedì mattina 8 aprile attorno alle 8.30 nella galleria Montenegrone in territorio di Scanzorosciate. Nello scontro ha perso la vita un 52e ...Incidente mortale stamattina (giovedì 8 aprile) a Scanzorosciate, nella Galleria del Montenegrone. La vittima è un uomo di 52 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità. la chiamata ai ...