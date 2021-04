Scambia un infarto per una gastrite e il paziente muore: medico accusato di omicidio colposo (Di giovedì 8 aprile 2021) Scambia un infarto per una gastrite e il paziente muore. Un uomo di 53 anni è stato portato d’urgenza in ospedale con fortissimi dolori addominali. Dimesso con diagnosi di gastrite e terapia a base di Gaviscon, è morto poche ore dopo per quello che si è rivelato un infarto. Il medico del pronto soccorso che lo ha visitato è stato accusato di omicidio colposo. Un uomo di 53 anni è stato portato d’urgenza in ospedale con fortissimi dolori addominali. Dimesso con diagnosi di gastrite e terapia a base di Gaviscon, è morto poche ore dopo per quello che si è rivelato un infarto. Il medico del pronto soccorso che lo ha visitato è stato ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 8 aprile 2021)unper unae il. Un uomo di 53 anni è stato portato d’urgenza in ospedale con fortissimi dolori addominali. Dimesso con diagnosi die terapia a base di Gaviscon, è morto poche ore dopo per quello che si è rivelato un. Ildel pronto soccorso che lo ha visitato è statodi. Un uomo di 53 anni è stato portato d’urgenza in ospedale con fortissimi dolori addominali. Dimesso con diagnosi die terapia a base di Gaviscon, è morto poche ore dopo per quello che si è rivelato un. Ildel pronto soccorso che lo ha visitato è stato ...

