Roma, Fonseca: «Mi sento stanco. Critiche? Le accetto, ma basta bugie» (Di giovedì 8 aprile 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Per noi è stata una vittoria importante, abbiamo avuto tanti problemi con i calciatori a livello fisico. L’Ajax è una grandissima squadra come abbiamo visto oggi, i ragazzi però hanno fatto una grande partita. La qualificazione non è chiusa, ma è una bella vittoria». STANCHEZZA – «Sì, perché è stata una gara di grande intensità. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato, sono felice per la vittoria. È stato molto importante fare due gol, ma la qualificazione non è chiusa». SFORTUNA – «Spinazzola stava molto bene, stava ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro l’Ajax. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Per noi è stata una vittoria importante, abbiamo avuto tanti problemi con i calciatori a livello fisico. L’Ajax è una grandissima squadra come abbiamo visto oggi, i ragazzi però hanno fatto una grande partita. La qualificazione non è chiusa, ma è una bella vittoria». STANCHEZZA – «Sì, perché è stata una gara di grande intensità. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato, sono felice per la vittoria. È stato molto importante fare due gol, ma la qualificazione non è chiusa». SFORTUNA – «Spinazzola stava molto bene, stava ...

