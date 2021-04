Renzi: “Stop coprifuoco, aprire ristoranti e teatri” (Di giovedì 8 aprile 2021) Stop al coprifuoco, riapertura dei ristoranti. Sono i ‘segnali’ che Matteo Renzi invoca per una “svolta psicologica” per l’Italia nella lotta con il Covid. “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire: riaprire scuola e università è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’abolizione della misura del coprifuoco e la riapertura dei ristoranti, dei teatri, degli spazi di socialità la sera. Solo allora inizierà l’uscita dal tunnel di questa lunga depressione”, scrive il leader di Italia Viva nella sua enews. “Certo, tutto dovrà avvenire in modo ordinato, rispettoso delle regole, con precise procedure sanitarie. Non è una cosa che si fa dalla sera ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)al, riapertura dei. Sono i ‘segnali’ che Matteoinvoca per una “svolta psicologica” per l’Italia nella lotta con il Covid. “Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire: riscuola e università è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’abolizione della misura dele la riapertura dei, dei, degli spazi di socialità la sera. Solo allora inizierà l’uscita dal tunnel di questa lunga depressione”, scrive il leader di Italia Viva nella sua enews. “Certo, tutto dovrà avvenire in modo ordinato, rispettoso delle regole, con precise procedure sanitarie. Non è una cosa che si fa dalla sera ...

Advertising

fisco24_info : Renzi: 'Stop coprifuoco, aprire ristoranti e teatri': 'Una svolta psicologica per uscire dal tunnel della depressio… - TV7Benevento : Renzi: 'Stop coprifuoco, aprire ristoranti e teatri'... - alex_liccardo : @scuccimatte Ma lo stop al cashback è sbagliato. Non ci sono santi né madonne. Mi spiace che Calenda e Renzi si sia… - mistermeo : RT @beretta_g: Il sen. #Renzi a #lariachetirala7 'Noi di #ItaliaViva ci siamo intestati alcune battaglie...'. Può il senatore farci sapere… - 5_bepi : @matteorenzi @EnricoLetta @Corriere No manco per il cazzo. Tu fai minchiate e danni incalcolabili e poi dici di far… -