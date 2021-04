Protesta contro Erdogan alla Camera: Lorenzin lascia una sedia vuota per von der Leyen (Di giovedì 8 aprile 2021) “Un’offesa a tutte le donne ed all’Unione Europea perché offendere von der Leyen significa offendere l’Unione Europea e quello che essa rappresenta sul tema dei diritti umani e delle donne”. Così la deputata Pd Beatrice Lorenzin commenta la disposizione per Ursula von der Leyen all’incontro con il presidente turco Erdogan, lasciando oggi – giovedì 8 aprile – una sedia vuota per Protesta al centro dell’Aula della Camera. L’episodio ha provocato uno strascico di polemiche, tanto che la Commissione europea ha dovuto annunciare nuovi contatti con la Turchia “per garantire che in futuro non accada mai più”. E l’eco è arrivata anche in Italia: a Montecitorio sul caso si è aperto un dibattito. La condanna verso il gesto di ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) “Un’offesa a tutte le donne ed all’Unione Europea perché offendere von dersignifica offendere l’Unione Europea e quello che essa rappresenta sul tema dei diritti umani e delle donne”. Così la deputata Pd Beatricecommenta la disposizione per Ursula von derall’incon il presidente turcondo oggi – giovedì 8 aprile – unaperal centro dell’Aula della. L’episodio ha provocato uno strascico di polemiche, tanto che la Commissione europea ha dovuto annunciare nuovi contatti con la Turchia “per garantire che in futuro non accada mai più”. E l’eco è arrivata anche in Italia: a Montecitorio sul caso si è aperto un dibattito. La condanna verso il gesto di ...

