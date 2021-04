Prenota camere di albergo, poi pranza e cena con amici senza pagare: 41enne arrestato (Di giovedì 8 aprile 2021) Prenotava camere in alberghi, cenava, pranzava e poi se ne andava senza pagare. Un uomo di 41 anni è stato arrestato nella mattinata di oggi dalla polizia. Gli agenti hanno infatti dato esecuzione al ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 8 aprile 2021)vain alberghi,va,va e poi se ne andava. Un uomo di 41 anni è statonella mattinata di oggi dalla polizia. Gli agenti hanno infatti dato esecuzione al ...

Advertising

CamereDay : ??DAY USE?? CAMERE PRIVATE SECRET RISERVATEZZA ASSOLUTA NESSUN OPERATORE 1?? DAY USE ??Tutti i giorni A soli 30eur… - CamereDay : ??DAY USE?? CAMERE PRIVATE SECRET RISERVATEZZA ASSOLUTA NESSUN OPERATORE 1?? DAY USE ??Tutti i giorni A soli 30eur… - hotellevante : RT @hotellevante: Sei un cliente Business?? scegli la camera su misura per tè...mettiamo a disposizione camere Business Finemente arredate,… -