Perché si discute di una tassa minima globale sulle multinazionali (Di giovedì 8 aprile 2021) (Photo by Joe Raedle/Getty Images)Una tassa minima globale sulle multinazionali, aumentando al tempo stesso il peso del fisco domestico sui guadagni delle aziende e sulla ricchezza. È la ricetta proposta dal presidente deegli Stati Uniti, Joe Biden, per appianare le diseguaglianze sociali, esacerbate dalla crisi economica mondiale scatenata dalla pandemia e favorire la ripresa. Il tutto “benedetto” dall’orientamento del Fondo monetario internazionale e dall’impegno dei ministri delle Finanze del G20, presieduto dall’Italia, che entro luglio intendono raggiungere un accordo sulla tassazione internazionale. Il piano degli Stati Uniti Il primo tassello noto è l’aumento della corporate tax, simile all’imposta sui redditi delle società, che nel 2017 i repubblicani avevano sforbiciato dal ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) (Photo by Joe Raedle/Getty Images)Una, aumentando al tempo stesso il peso del fisco domestico sui guadagni delle aziende e sulla ricchezza. È la ricetta proposta dal presidente deegli Stati Uniti, Joe Biden, per appianare le diseguaglianze sociali, esacerbate dalla crisi economica mondiale scatenata dalla pandemia e favorire la ripresa. Il tutto “benedetto” dall’orientamento del Fondo monetario internazionale e dall’impegno dei ministri delle Finanze del G20, presieduto dall’Italia, che entro luglio intendono raggiungere un accordo sullazione internazionale. Il piano degli Stati Uniti Il primo tassello noto è l’aumento della corporate tax, simile all’imposta sui redditi delle società, che nel 2017 i repubblicani avevano sforbiciato dal ...

