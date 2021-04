Pallavolo: addio a Michele Pasinato, campione della generazione di fenomeni (Di giovedì 8 aprile 2021) L’hanno chiamata «Generazione di Fenomeni». Era la pallavolo maschile degli anni Novanta, quella capace di andare sul tetto del mondo. Michele Pasinato, scomparso ad appena 52 anni, faceva parte di quel gruppo di giocatori guidati da Julio Velasco entrati nel mito dello sport italiano. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) L’hanno chiamata «Generazione di Fenomeni». Era la pallavolo maschile degli anni Novanta, quella capace di andare sul tetto del mondo. Michele Pasinato, scomparso ad appena 52 anni, faceva parte di quel gruppo di giocatori guidati da Julio Velasco entrati nel mito dello sport italiano.

Advertising

infoitsport : Pallavolo in lutto, Michele Pasinato ci ha lasciato. Addio a un eroe della Generazione di Fenomeni - infoitsport : Pallavolo, addio a Michele Pasinato: leggenda e recordman in Italia - Sport_Fair : L'Italia della #Pallavolo distrutta da una terribile notizia: addio a #MichelePasinato - _iitsbeaa__ : fino alle 8 sono a pallavolo quindi sparisco di nuovo addio?? - P4PERZHOUSE : me ne vado a pallavolo addio -