Nel Brasile spunta una nuova variante con 18 mutazioni: finiti i posti in terapia intensiva (Di giovedì 8 aprile 2021) C'è tanta preoccupazione: in Brasile sono terminati i posti letto a disposizione nei reparti di terapia intensiva degli ospedali delle capitali di quattro Stati, mentre nel Paese è stata individuata ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) C'è tanta preoccupazione: insono terminati iletto a disposizione nei reparti didegli ospedali delle capitali di quattro Stati, mentre nel Paese è stata individuata ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 4 mila vittime in 24 ore, la Turchia sfiora i 50 mila casi al giorno - repubblica : Coronavirus nel mondo: scoperta una nuova variante in Brasile. Spagna, AstraZeneca solo agli over 60 - pfmajorino : #LetiziaMoratti paragona la risposta della Lombardia al vaccino a quella dei paesi scandinavi se ben capisco. Ci sa… - fdg82 : Dopo il Brasile nuova tappa oltreoceano per #InPrimaLinea, selezionato nel concorso documentari della decima edizio… - HZokre : RT @globalistIT: Sempre grazie all'idiozia di Bolsonaro che ha sempre ostacolato la lotta alla pandemia. E così girando in maniera indistur… -