Napoli, Riccardo Monti: “Sono in campo, dialogo con chi ha idee per la città” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per Napoli Sono in campo e lo dico senza i tatticismi e le ipocrisie che spesso caratterizzano la politica. Ed è in virtù di questa chiarezza, sottolineo, che si può essere della partita in mille modi”. Lo annuncia il manager e imprenditore Riccardo Maria Monti. “Deciderò, con gli amici, le associazioni e con i partiti che vorranno dialogare, i tempi e – aggiunge – soprattutto le modalità ed il mio ruolo. Non cerco affermazioni personali né ‘sistemazioni’, quello che faccio come manager e imprenditore mi porta in giro per il Mondo e mi dà grandi soddisfazioni. Ma ho la consapevolezza che siamo entrati in una fase decisiva per l’Italia, soprattutto per la mia amata Napoli e per il Sud. Chi ha qualcosa da dire e capacità per contribuire, ha il dovere di farlo”. Monti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) “Perine lo dico senza i tatticismi e le ipocrisie che spesso caratterizzano la politica. Ed è in virtù di questa chiarezza, sottolineo, che si può essere della partita in mille modi”. Lo annuncia il manager e imprenditoreMaria. “Deciderò, con gli amici, le associazioni e con i partiti che vorranno dialogare, i tempi e – aggiunge – soprattutto le modalità ed il mio ruolo. Non cerco affermazioni personali né ‘sistemazioni’, quello che faccio come manager e imprenditore mi porta in giro per il Mondo e mi dà grandi soddisfazioni. Ma ho la consapevolezza che siamo entrati in una fase decisiva per l’Italia, soprattutto per la mia amatae per il Sud. Chi ha qualcosa da dire e capacità per contribuire, ha il dovere di farlo”....

Advertising

Adnkronos : 'Si parta da #Napoli e da quello che veramente serve'. - lifestyleblogit : Napoli, Riccardo Monti: 'Sono in campo, dialogo con chi ha idee per la città' - - fisco24_info : Napoli, Riccardo Monti: 'Sono in campo, dialogo con chi ha idee per la città': 'Per Napoli sono in campo e lo dico… - Riccardo_Tim : RT @Cavalodiritorno: Ho trovato questo cartello camminando oggi per Napoli centro, se potete aiutiamolo tutti con un retwit, in questo peri… - Lelle__94 : @CucchiRiccardo Dipende dagli obiettivi Riccardo. In Italia la storia insegna che negli ultimi 30 anni per vincere… -