Napoli, Jorginho cuore azzurro: «Un giorno spero di tornarci» (Di giovedì 8 aprile 2021) Jorginho non dimentica il Napoli e sogna il ritorno azzurro, spiazzando anche la Juventus Dopo aver vinto contro il Porto, Jorginho ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista del Chelsea, su cui ci sono i riflettori della Juventus, vorrebbe tornare al Napoli. «Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, mi sono affezionato alla città e ai tifosi. Ora non ci penso, c’è tanto da fare qui e voglio vincere. Ma se ci sarà la possibilità, prima o poi, mi piacerebbe tornare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021)non dimentica ile sogna il ritorno, spiazzando anche la Juventus Dopo aver vinto contro il Porto,ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista del Chelsea, su cui ci sono i riflettori della Juventus, vorrebbe tornare al. «Chi ha vissuto anon può dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, mi sono affezionato alla città e ai tifosi. Ora non ci penso, c’è tanto da fare qui e voglio vincere. Ma se ci sarà la possibilità, prima o poi, mi piacerebbe tornare». Leggi su Calcionews24.com

