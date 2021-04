Mercatino d' Antignano riapre ma con le bancarelle vuote | si apre per non morire

(Di giovedì 8 aprile 2021)allestite a Napoli al mercato di via De Bustis, la parte del mercato vomerese didedicata non al cibo ma alla vendita di vestiti, scarpe e accessori. I mercatali hanno organizzato ...

Advertising

LaBussolaTV : Vomero, Bancarelle aperte ma prive di merce: la protesta al mercatino di Antignano. - corrmezzogiorno : #Napoli Zona rossa, al Vomero “apre” per protesta il mercatino di Antignano| Le foto -

Ultime Notizie dalla rete : Mercatino Antignano

... la parte del mercato vomerese didedicata non al cibo ma alla vendita di vestiti, scarpe ... calcolando anche l'indotto, vive di questo. Siamo espositori stabili, non itineranti, ...... la parte del mercato vomerese didedicata non al cibo ma alla vendita di vestiti, scarpe ... calcolando anche l'indotto, vive di questo. Siamo espositori stabili, non itineranti, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid Campania, 1.933 casi. Vaccini: raggiunta quota un di milione somministrazioni. LIVE ...I mercatali di Antignano questa mattina hanno allestito le bancarelle ... calcolando anche l’indotto, vive di questo mercatino. Siamo espositori stabili, non itineranti, chiuso questo spazio per noi ...