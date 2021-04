Memorandum Italia-Libia: l’Europa delega il gioco sporco e intanto ci guadagna (Di giovedì 8 aprile 2021) Se il Memorandum Italia-Libia fosse un libro, probabilmente si intitolerebbe: “Come guadagnare sulla pelle dei migranti”. Tutti ricorderanno l’intesa firmata dal governo Gentiloni nel 2017. Un accordo che, nel tempo, non solo ha fatto molto discutere per via di un interlocutore, la Libia, riconosciuto come un Paese non sicuro. Ma soprattutto perchè ha trasformato la questione dei migranti nel Mediterraneo, una delle più drammatiche della nostra epoca, in una vera e propria macchina da soldi. Memorandum Italia Libia, l’obiettivo principale Ai tempi dell’Intesa il ministro dell’Interno era Marco Minniti, e il Memorandum tra Italia e Libia aveva, e ha tuttora, l’obiettivo di sorvegliare la navigazione ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Se ilfosse un libro, probabilmente si intitolerebbe: “Comere sulla pelle dei migranti”. Tutti ricorderanno l’intesa firmata dal governo Gentiloni nel 2017. Un accordo che, nel tempo, non solo ha fatto molto discutere per via di un interlocutore, la, riconosciuto come un Paese non sicuro. Ma soprattutto perchè ha trasformato la questione dei migranti nel Mediterraneo, una delle più drammatiche della nostra epoca, in una vera e propria macchina da soldi., l’obiettivo principale Ai tempi dell’Intesa il ministro dell’Interno era Marco Minniti, e iltraaveva, e ha tuttora, l’obiettivo di sorvegliare la navigazione ...

