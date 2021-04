Mediaset denuncia Twitch per alcuni video di Amici e dell’Isola dei Famosi (Di giovedì 8 aprile 2021) Mediaset ha denunciato Twitch per aver caricato video inerenti ad Amici 20 e all’Isola dei Famosi? Questa è la notizia che sta circolando in queste ore e che vede coinvolgere la ex ‘Fininvest’ e la nota piattaforma di live-streaming di proprietà di Amazon. Come in molti di voi sapranno, infatti, i due programmi sono di Mediaset e pertanto non è possibile caricare o divulgare video senza chiedere prima il consenso a chi ne ha i diritti esclusivi. Twitch Interactive, come saprete, è nata per postare video live e in streaming, in particolar modo di videogiochi e contenuti similari. Negli ultimi anni, però, gli utenti che hanno un account su questa piattaforma digitale sono aumentanti in modo esponenziale ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 aprile 2021)hatoper aver caricatoinerenti ad20 e all’Isola dei? Questa è la notizia che sta circolando in queste ore e che vede coinvolgere la ex ‘Fininvest’ e la nota piattaforma di live-streaming di proprietà di Amazon. Come in molti di voi sapranno, infatti, i due programmi sono die pertanto non è possibile caricare o divulgaresenza chiedere prima il consenso a chi ne ha i diritti esclusivi.Interactive, come saprete, è nata per postarelive e in streaming, in particolar modo digiochi e contenuti similari. Negli ultimi anni, però, gli utenti che hanno un account su questa piattaforma digitale sono aumentanti in modo esponenziale ...

