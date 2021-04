Mattino 5: in arrivo nuovi volti alla conduzione del programma? (Di giovedì 8 aprile 2021) Mentre Federica Panicucci e Francesco Vecchi si apprestano a chiudere con successo l’ultima stagione di Mattino 5, pare che a Mediaset sia pronto un posto nel format per Elisa Isoardi. E non un posto qualsiasi, bensì il posto di conduttrice. E’ quanto leggiamo questa mattina su Bubino Blog, che afferma che Alberto Dandolo (direttore di Dagospia) avrebbe dato lo scoop secondo il quale Elisa Isoardi prenderà il posto della Panicucci. Ecco quanto riportato sul sito: Ai piani alti di Mediaset si dice che Elisa Isoardi occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin off di Mattino 5 durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto di Federica Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata, mezza salvata! fonte: bubinoblog.it Come ricordato da ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 aprile 2021) Mentre Federica Panicucci e Francesco Vecchi si apprestano a chiudere con successo l’ultima stagione di5, pare che a Mediaset sia pronto un posto nel format per Elisa Isoardi. E non un posto qualsiasi, bensì il posto di conduttrice. E’ quanto leggiamo questa mattina su Bubino Blog, che afferma che Alberto Dandolo (direttore di Dagospia) avrebbe dato lo scoop secondo il quale Elisa Isoardi prenderà il posto della Panicucci. Ecco quanto riportato sul sito: Ai piani alti di Mediaset si dice che Elisa Isoardi occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin off di5 durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto di Federica Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata, mezza salvata! fonte: bubinoblog.it Come ricordato da ...

