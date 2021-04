Manager milanese assolda un sicario nel Dark Web e lo paga in Bitcoin (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano - Quasi 10 mila euro in Bitcoin, in 4 diversi pagamenti, per "provocare alla sua ex" lesioni personali gravissime. Era il prezzo pattuito nel 'Dark Web' per far sfregiare l'ex fidanzata dal ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano - Quasi 10 mila euro in, in 4 diversimenti, per "provocare alla sua ex" lesioni personali gravissime. Era il prezzo pattuito nel 'Web' per far sfregiare l'ex fidanzata dal ...

