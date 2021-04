L’Europa e il divano della vergogna

Leggi su wired

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’immagine del presidente turco Recep Erdogan che nell’incontro con la delegazione europea lascia senza sedia la presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen ha fatto il giro del mondo, e non è un caso. Non c’è solo la gravità del gesto in sé da parte turca, un modo per umiliare un’Europa arrivata lì per parlare (anche) di diritti delle donne dopo l’annuncio turco di uscita dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. C’è anche la totale sottomissione europea, che di fronte a tutto questo non ha battuto ciglio, facendo capire chi delle due parti ha in mano le redini delle relazioni diplomatiche. Turchia, Erdogan riceve Von der Leyen senza una sedia per leiDopo le strette di mano, il trio composto dal presidente turco, dalla presidenteCommissione europea e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è ...