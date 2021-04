Laura Boldrini, è malata e dovrà operarsi: la dichiarazione su Facebook (Di venerdì 9 aprile 2021) Laura Boldrini è l’ex presidente della Camera, parlamentare del PD, ha annunciato su Facebook di esser malata ed aver bisogno di operarsi. Laura Boldrini, dovrà sottoporsi ad una operazione chirurgica, lo annuncia su Facebook (Getty Images)Dopo aver passato dei giorni con accertamenti clinici, la notizia che più temeva è giunta, lo ha dichiarato su Facebook. Le sue parole sono rivolte alla malattia che ogni persona teme, e con la quale bisogna farci i conti prima o poi. Nella giornata di domani dovrà ricoverarsi per poi esser sottoposta ad un intervento chirurgico, subito dopo le aspetterà un percorso di cure e riabilitazione. Purtroppo la malattia costringerà la parlamentare a stare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021)è l’ex presidente della Camera, parlamentare del PD, ha annunciato sudi essered aver bisogno disottoporsi ad una operazione chirurgica, lo annuncia su(Getty Images)Dopo aver passato dei giorni con accertamenti clinici, la notizia che più temeva è giunta, lo ha dichiarato su. Le sue parole sono rivolte alla malattia che ogni persona teme, e con la quale bisogna farci i conti prima o poi. Nella giornata di domaniricoverarsi per poi esser sottoposta ad un intervento chirurgico, subito dopo le aspetterà un percorso di cure e riabilitazione. Purtroppo la malattia costringerà la parlamentare a stare ...

