Iss: "Migranti non sono rischio per malattie infettive" (Di giovedì 8 aprile 2021) "I Migranti non costituiscono un rischio infettivo rilevante per la salute pubblica della popolazione ospitante". sono le conclusioni del compendio basato sulla letteratura scientifica disponibile sull'argomento, guidato dall'Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con esperti internazionali, e pubblicato sulla 'Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health'. "Ciò che va più tenuto sotto controllo – avvertono gli esperti – è l'aumentato rischio di esposizione alle infezioni tra i Migranti stessi, ovvero all'interno delle loro comunità". "La crescente mobilità umana, di cui la migrazione è una componente tuttavia minima, con la maggior parte dei movimenti dovuti al turismo internazionale, ai viaggi per lavoro, affari o studio e alle operazioni militari all'estero – afferma Silvia ...

