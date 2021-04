Inter Cagliari | Perisic e Kolarov continuano a lavorare a parte

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo la vittoria contro il Sassuolo l’è tornata ad allenarsi: ancora lavoro personalizzato perDopo la vittoria contro il Sassuolo, l’è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida di domenica alle 12.30 contro il. Antonio Conte con molta probabilità dovrà fare a meno sia di Aleksandarche di Ivanper la sfida ai sardi. Entrambi si sono allenati ae difficilmente recupereranno in tempo. Rientrano dalla squalifica Brozovic e Barella. Leggi su Calcionews24.com

Dopo la vittoria contro il Sassuolo l'Inter è tornata ad allenarsi: ancora lavoro personalizzato per Perisic e Kolarov ...