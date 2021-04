In Cina riapre (anche) la Fiera sul Food and Drinks di Chengdu (Di giovedì 8 aprile 2021) La 104esima China Food&Drinks, una delle più grandi fiere della Cina, ha ufficialmente aperto le sue porte il 7 aprile a Chengdu, capitale da oltre 14 milioni di persone della provincia sud - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) La 104esima China, una delle più grandi fiere della, ha ufficialmente aperto le sue porte il 7 aprile a, capitale da oltre 14 milioni di persone della provincia sud - ...

Advertising

zazoomblog : In Cina riapre (anche) la Fiera sul Food and Drinks di Chengdu - #riapre #(anche) #Fiera #Drinks - profazio : RT @formichenews: La Cina riapre l’ambasciata in Libia? Per Pechino il Paese nordafricano è un asset centrale sul Mediterraneo, in cui entr… - Lukyluke311 : RT @nordesteconomia: Dopo la Russia la Cina, il Vinitaly riapre i mercati esteri a 700 etichette - Nord Est Economia - AlbaneseAl : GIAPPONE. Suga riapre la questione delle Curili con la Russia #agcnews #russia #giappone #curili #territoridelnord… - AGCsegreteria : GIAPPONE. Suga riapre la questione delle Curili con la Russia #agcnews #russia #giappone #curili #territoridelnord… -