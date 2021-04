Il segno del Covid-19 sulla rete: come va internet in Europa e ItaliaHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Unione Europea monitora costantemente il traffico internet su tutto il territorio comunitario, e a maggior ragione lo sta facendo in questi mesi di pandemia in cui la rete viene particolarmente sottoposta a stress. Tramite il BEREC – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche – raccoglie i dati delle agenzie dei singoli Paesi per identificare eventuali situazioni d’affanno e di congestione delle reti fissa e mobile. L’ultimo report si basa sul periodo gennaio-marzo 2021 e raccoglie le informazioni di 33 NRA (National Regulatory Authorities) di altrettanti Paesi. Ebbene, il dato è confortante: nonostante tutto, la rete regge su tutto il territorio comunitario, Italia inclusa. Proprio il nostro Paese viene esplicitamente menzionato in una nota in cui si legge che: mentre il traffico ha subìto fluttuazioni (a ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Unione Europea monitora costantemente il trafficosu tutto il territorio comunitario, e a maggior ragione lo sta facendo in questi mesi di pandemia in cui laviene particolarmente sottoposta a stress. Tramite il BEREC – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche – raccoglie i dati delle agenzie dei singoli Paesi per identificare eventuali situazioni d’affanno e di congestione delle reti fissa e mobile. L’ultimo report si basa sul periodo gennaio-marzo 2021 e raccoglie le informazioni di 33 NRA (National Regulatory Authorities) di altrettanti Paesi. Ebbene, il dato è confortante: nonostante tutto, laregge su tutto il territorio comunitario, Italia inclusa. Proprio il nostro Paese viene esplicitamente menzionato in una nota in cui si legge che: mentre il traffico ha subìto fluttuazioni (a ...

