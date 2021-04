Gabriel Garko, soldi riciclati e in nero per pagare il suo spot: in manette 23 persone (Di giovedì 8 aprile 2021) Gabriel Garko intercettato mentre ammette di aver ricevuto 150 mila euro in nero dalla Made Petrol srl, indagata per riciclaggio. Ecco cosa è successo. Guai in vista per Gabriel Garko. L’attore è finito in mezzo ad un’indagine giudiziaria denominata Petrolmafie. La faccenda è lunga e complicata e nelle scorse ore ha portato a 23 misure cautelari, di cui L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 8 aprile 2021)intercettato mentre ammette di aver ricevuto 150 mila euro indalla Made Petrol srl, indagata per riciclaggio. Ecco cosa è successo. Guai in vista per. L’attore è finito in mezzo ad un’indagine giudiziaria denominata Petrolmafie. La faccenda è lunga e complicata e nelle scorse ore ha portato a 23 misure cautelari, di cui L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sischerzadai : ??...????????????????????Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a… - romanannamaria : Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestr… - LanzoIgor : RT @globalistIT: Ecco cosa è successo: - Rosae37488907 : Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestr… - RitaSelvaggia : RT @serenel14278447: Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestrato… -