Fusione nucleare, oltre 85 mln contratti e 6 nuovi soci per progetto italiano Dtt (Di giovedì 8 aprile 2021) Si consolida il cammino del progetto italiano Dtt per la Fusione nucleare che punta a produrre energia pulita e inesauribile copiando le stelle ed il Sole. L’Enea ha reso noto che hanno superato quota 85 milioni di euro le gare vinte per la realizzazione del progetto italiano per la Fusione nucleare, il Divertor Tokamak Test (Dtt), la grande infrastrttura scientificha promosso da Enea, Eni e Consorzio Create. In questi mesi, inoltre, la compagine azionaria della Dtt Scarl, la società che dovrà realizzare questa facility sperimentale unica al mondo, si è ampliata con l’ingresso di sei nuovi soci – Infn, Consorzio Rfx, Politecnico di Torino, Università della Tuscia, Milano Bicocca e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Si consolida il cammino delDtt per lache punta a produrre energia pulita e inesauribile copiando le stelle ed il Sole. L’Enea ha reso noto che hanno superato quota 85 milioni di euro le gare vinte per la realizzazione delper la, il Divertor Tokamak Test (Dtt), la grande infrastrttura scientificha promosso da Enea, Eni e Consorzio Create. In questi mesi, in, la compagine azionaria della Dtt Scarl, laetà che dovrà realizzare questa facility sperimentale unica al mondo, si è ampliata con l’ingresso di sei– Infn, Consorzio Rfx, Politecnico di Torino, Università della Tuscia, Milano Bicocca e ...

