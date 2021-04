Foggia, un calciatore negativizzato: restano 13 i positivi al Covid (Di giovedì 8 aprile 2021) In casa Foggia un calciatore si è negativizzato dal Covid-19, resta comunque altissimo il numero dei positivi, ora a quota 13. Ecco il comunicato del club: “Proseguono gli allenamenti in casa rossonera, dove questo pomeriggio il gruppo a disposizione di mister Marchionni e del suo staff si è ritrovato per dare il via ufficiale alla marcia di avvicinamento al match di mercoledì pomeriggio col Palermo, valido per il recupero della 33^ giornata del campionato di Serie C. Attivazione tecnica, circuito coordinativo tecnico-specifico e partitelle a tema per i satanelli che, da oggi, contano su un’unità in più: a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, infatti, un calciatore precedentemente positivo al Covid-19 è risultato negativo al tampone ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) In casaunsi èdal-19, resta comunque altissimo il numero dei, ora a quota 13. Ecco il comunicato del club: “Proseguono gli allenamenti in casa rossonera, dove questo pomeriggio il gruppo a disposizione di mister Marchionni e del suo staff si è ritrovato per dare il via ufficiale alla marcia di avvicinamento al match di mercoledì pomeriggio col Palermo, valido per il recupero della 33^ giornata del campionato di Serie C. Attivazione tecnica, circuito coordinativo tecnico-specifico e partitelle a tema per i satanelli che, da oggi, contano su un’unità in più: a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, infatti, unprecedentemente positivo al-19 è risultato negativo al tampone ...

