Estrema destra e sovranisti dietro le quinte delle proteste di ristoratori e partite Iva

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un dimostrante alla manifestazione di Roma vestito come lo sciamano di Capitol Hill (foto di Matteo Nardone / Pacific Press/Ipa)Il 6 aprile in Italia c’è stata una giornata di manifestazioni per chiedere la finemisure di lockdown e la riaperturaattività commerciali dopo un anno di pandemia. In Campania i dimostranti hanno bloccato con diversi furgoni l’autostrada A1 all’altezza di Caserta, paralizzando la circolazione per quasi dieci ore. La protesta è stata voluta da chi lavora nei mercati e si riconosce nella sigla sindacale Ugl, molto vicina a partiti di. A Milano sono scese in piazza poche centinaia di persone, soprattutto ambulanti, per lamentarsi dei ristori esigui per la loro categoria, bloccando il traffico davanti alla stazione Centrale. La manifestazione più partecipata si è svolta nel pomeriggio a piazza ...