"Espressioni irrispettose all'arbitro", multa in casa Juve (Di giovedì 8 aprile 2021) Gagliardi, membro dello staff di Pirlo, multato dal giudice sportivo per frasi irrispettose pronunciate nella gara tra Juventus e Napoli Nel recupero contro il Napoli, la Juventus è riuscita subito a riscattare il mezzo passo falso compiuto contro il Torino nella scorsa settimana. I bianconeri, complici il successo contro i partenopei, sono tornati convintamente in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

