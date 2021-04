Ennesimo ritardo per Huawei P50 ed HarmonyOS: le ultime sull’uscita (Di giovedì 8 aprile 2021) Parlare di giallo attorno all’uscita e al lancio di due progetti importanti, come nel caso di Huawei P50 ed HarmonyOS, appare quasi riduttivo. Al netto delle difficoltà che qualsiasi produttore in ambito mobile deve fronteggiare nel 2021, se pensiamo alla questione pandemia, si fa molta fatica a comprendere cosa abbia fatto slittare fino a questo punto due progetti tanto importanti. E così, dopo il nostro ultimo bollettino a tema, occorre analizzare nuovamente quello che inizia ad essere a tutti gli effetti un problema con il produttore asiatico. Probabile slittamento per Huawei P50 ed HarmonyOS: le ultime novità Quali sono gli ultimi aggiornamenti trapelati in rete oggi 8 aprile, a proposito di progetti che dovrebbero condurci a breve verso Huawei P50 ed ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Parlare di giallo attorno all’uscita e al lancio di due progetti importanti, come nel caso diP50 ed, appare quasi riduttivo. Al netto delle difficoltà che qualsiasi produttore in ambito mobile deve fronteggiare nel 2021, se pensiamo alla questione pandemia, si fa molta fatica a comprendere cosa abbia fatto slittare fino a questo punto due progetti tanto importanti. E così, dopo il nostro ultimo bollettino a tema, occorre analizzare nuovamente quello che inizia ad essere a tutti gli effetti un problema con il produttore asiatico. Probabile slittamento perP50 ed: lenovità Quali sono gli ultimi aggiornamenti trapelati in rete oggi 8 aprile, a proposito di progetti che dovrebbero condurci a breve versoP50 ed ...

Falciani: "Documentazione per il consiglio, ennesimo ritardo" il Resto del Carlino

