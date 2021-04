Elisa Isoardi prende il posto di Barbara d’Urso a Mediaset? L’indiscrezione

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si prospettano mesi infuocati per molti tra i volti televisivi più importanti. Come abbiamo avuto modo di vedere, nomi del calibro di Maria De Filippi, Amadeus, Gerry Scotti evedranno scadere il proprio contratto tra pochi mesi. Uno scenario che apre dunque a un probabile “braccio di ferro” trae Rai, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Today.it

Stefania Orlando Vs/ "Tommaso Zorzi buonista? Ha visto un altro GF" FREDELLA: "SU MARADONA PIOVONO QUERELLE E DENUNCE..." "Il tribunale del riesame " ha aggiornato la vicenda l'inviato ...si gode l'atmosfera idilliaca di Playa Esperanza e posa da sirenetta in spiaggia. Ma un'ombra si annida all'Isola dei Famosi per ...Elisa Isoardi sostituirà Barbara d'Urso a Mediaset? Voci di corridoio danno per certo l'ingresso della conduttrice 38enne a Canale 5.Nella puntata d'esordio de Il Punto Z, programma condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play, Salemi ha fatto sapere di voler chiarire con l'amico ...