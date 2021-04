Draghi o Conte poco cambia, un’emergenza malgestita (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agone politico italiano si sta rivelando, per Draghi, una trappola. La credibilità personale dell’uomo è intatta, ma l’illusione che la sola presenza dell’ex Presidente della BCE avrebbe avuto un tocco taumaturgico sulle bagatelle nazionali è presto svanita. Gli obiettivi del mandato Draghi dovrebbero essere: portare a conclusione il piano vaccini (sperabilmente con un sistema rodato anche per i richiami dei prossimi anni), preservare l’economia dai danni da lockdown (per quanto possibile) e sterilizzare la conflittualità dei partiti lasciati alle loro fluidificazioni interne. Forse solo il terzo punto può dirsi “in progress”: FdI si è posta come forza di opposizione, il PD ha cambiato segretario (e questo modifica gli assetti di tutti i partiti del cosìddetto centro sinistra) e Conte ha avviato la normalizzazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agone politico italiano si sta rivelando, per, una trappola. La credibilità personale dell’uomo è intatta, ma l’illusione che la sola presenza dell’ex Presidente della BCE avrebbe avuto un tocco taumaturgico sulle bagatelle nazionali è presto svanita. Gli obiettivi del mandatodovrebbero essere: portare a conclusione il piano vaccini (sperabilmente con un sistema rodato anche per i richiami dei prossimi anni), preservare l’economia dai danni da lockdown (per quanto possibile) e sterilizzare la conflittualità dei partiti lasciati alle loro fluidificazioni interne. Forse solo il terzo punto può dirsi “in progress”: FdI si è posta come forza di opposizione, il PD hato segretario (e questo modifica gli assetti di tutti i partiti del cosìddetto centro sinistra) eha avviato la normalizzazione ...

