Draghi, “Con quale coscienza uno salta la fila e si fa vaccinare? Voglio vedere riaperture, ma in sicurezza” (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso AstraZeneca, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la valutazione dell’Ema e la conferenza stampa di Locatelli. Dopo la valutazione dell’Ema e le indicazioni delle autorità sanitarie nostrane, il premier Mario Draghi parla in conferenza stampa del caso AstraZeneca e della decisione dell’Italia di non vietare la somministrazione del vaccino agli under 60 ma di consigliare in via prioritaria la somministrazione agli over 60. Il Presidente del Consiglio ha parlato inoltre delle riaperture delle prossime settimane. Di seguito il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Caso AstraZeneca, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi “Queste ultime settimane sono state piene di cose fatte, più che parlare ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Caso AstraZeneca, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mariodopo la valutazione dell’Ema e la conferenza stampa di Locatelli. Dopo la valutazione dell’Ema e le indicazioni delle autorità sanitarie nostrane, il premier Marioparla in conferenza stampa del caso AstraZeneca e della decisione dell’Italia di non vietare la somministrazione del vaccino agli under 60 ma di consigliare in via prioritaria la somministrazione agli over 60. Il Presidente del Consiglio ha parlato inoltre delledelle prossime settimane. Di seguito il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario. Caso AstraZeneca, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario“Queste ultime settimane sono state piene di cose fatte, più che parlare ...

Advertising

robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - Radio3tweet : Con quali obiettivi Mario Draghi ha scelto la #Libia per il suo primo viaggio all'estero da presidente del consigli… - CarloCalenda : Conferenza stampa di #Draghi vaga e confusa. Non c’è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tu… - RosarioCh26 : Con che coscienza si autorizzano gli inquilini a non pagare l’affitto? #Draghi - RossanaBeresfo1 : RT @fanpage: “Con che coscienza un giovane salta la lista e si vaccina?” #conferenzastampa -