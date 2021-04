(Di giovedì 8 aprile 2021) Una ispezione da parte della Polizia di Lauro per sospetto diin. Una volta ispezionato lahanno rinvenuto due fucili con matricola abrasa. Gli Agenti del Commissariato P.S. di Lauro, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto e alla repressione dei reati in materia di, hanno tratto in arresto un

Advertising

occhio_notizie : Lauro, deteneva illegalmente armi in casa: arrestato 50enne - cittadiariano : Lauro, deteneva illegalmente armi in casa: arrestato 50enne di Moschiano -

Ultime Notizie dalla rete : Deteneva illegalmente

AvellinoToday

12, recante numero di matricola, madetenuto e di dubbia provenienza. Nella circostanza, sono state rinvenute anche 4 cartucce a piombo spezzato di varie marche senza che le stesse ...Il 27enne è considerato, in particolare, responsabile di aver dato una pistola che, al ragazzo, suo parente, con l'incarico di sparare a M. P., ferito a una spalla. L'arma è ...Una ispezione da parte della Polizia di Lauro per sospetto di deteneva illegalmente armi in casa. Una volta ispezionato la casa ...Don Aniello l’aveva fatta veramente grossa, si era impossessato di uno schiavo di Manilio Alfiere, e lo deteneva illegalmente per suo uso ormai da due mesi. Era stato un furto incauto perché il povero ...