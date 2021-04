Dai manifesti contro il racket al carcere | arrestato Antonio Moccia | “E’ lui il boss”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un anno fa aveva esortato i propri concittadini a denunciare le estorsioni della camorra. Stanotte è statoa Roma nella maxi-operazione “Petrol-Mafie spa” che ha portato la Guardia di Finanza e i carabinieri ad eseguire a 71 misure cautelari in tutta Italia oltre a un sequestro beni per un miliardo di euro. E’ la storia di, 57 anni, fratello del‘dissociato’ Angelo, che nella sua Afragola – città dell’area Nord di Napoli- nel marzo del 2020 si era reso protagonista di una peculiare vicenda.fece affiggere deiattraverso i quali invitava imprenditori e cittadini a denunciare le estorsioni della camorra. In quei mesi Afragola era scossa dalle bombe del. Nel ...

