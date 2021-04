**Covid: responsabile hub Palermo, 'no defezioni su AstraZeneca, ma tante domande'** (Di giovedì 8 aprile 2021) Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "Nessuna defezione di pazienti in attesa per il vaccino AstraZeneca a Palermo" dopo le ultime notizie giunte dall'Ema che non esclude eventuali correlazioni tra il vaccino e casi rari di trombosi che hanno portato anche alla morte. Lo ha detto all'Adnkronos Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo e responsabile dell'hub vaccina della Fiera del Mediterraneo. "Ho però notato - spiega il medico - che la gente ha voglia di sapere. Le persone fanno tantissime domande ai medici vaccinatori. Ed è giusto che sia così". "Poi in base all'anamnesi, è il medico che decide quale vaccino inoculare al paziente, se AstraZeneca o Pfizer o Moderna". "Ma non abbiamo avuto per fortuna delle defezioni", aggiunge. Al giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. (Adnkronos) - "Nessuna defezione di pazienti in attesa per il vaccino" dopo le ultime notizie giunte dall'Ema che non esclude eventuali correlazioni tra il vaccino e casi rari di trombosi che hanno portato anche alla morte. Lo ha detto all'Adnkronos Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid adell'hub vaccina della Fiera del Mediterraneo. "Ho però notato - spiega il medico - che la gente ha voglia di sapere. Le persone fanno tantissimeai medici vaccinatori. Ed è giusto che sia così". "Poi in base all'anamnesi, è il medico che decide quale vaccino inoculare al paziente, seo Pfizer o Moderna". "Ma non abbiamo avuto per fortuna delle", aggiunge. Al giorno ...

