Copasir: Salvini, 'se c'è qualche poltrona che interessa qualcuno la lasciamo con tranquillità' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Io ho parlato sino ad ora con il presidente del Consiglio della salute degli italiani", se poi "se c'è qualche poltrona che interessa qualcuno la lasciamo con tranquillità". Lo ha detto Matteo Salvini, a proposito della vicenda Copasir, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Io ho parlato sino ad ora con il presidente del Consiglio della salute degli italiani", se poi "se c'èchelacon". Lo ha detto Matteo, a proposito della vicenda, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con Draghi.

Advertising

fattoquotidiano : Copasir, la Lega insiste: “Nostra presidenza legittima. Se no tutti i componenti si dimettano”. Meloni: “Parlerò co… - ilfoglio_it : A furia di darsele sulla presidenza del #Copasir, Meloni e Salvini stanno tralasciando tutto il resto, rendendo dif… - ArioPuggioni : RT @ErmannoKilgore: Com’è quella del #M5S attaccato alle poltrone..??????? #Copasir #Lega #Salvini #FdI #Meloni - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: COME MAI SALVINI SI È COSÌ IMPUNTATO NEL NON VOLER CEDERE LA PRESIDENZA DEL COPASIR? - TV7Benevento : Copasir: Salvini, 'se c’è qualche poltrona che interessa qualcuno la lasciamo con tranquillità'... -