Aveva messo i gioielli in vendita su internet | poi l’amara sorpresa

Una donna, spinta dalla crisi economica Aveva deciso di mettere in vendita i propri gioielli su internet. Qualcosa però è andato storto. gioielli – immagine di repertorio (Google Images)La crisi economica dovuta alla pandemia ha creato problemi un po' a tutti. Una donna, spinta da questa situazione ha deciso di fare un sacrificio e mettere in vendita i gioielli di famiglia. Gli oggetti preziosi sono stati piazzati su un sito di e-commerce e hanno subito riscontrato il gradimento di alcuni utenti. Tra questi è arrivata la chiamata di un ragazzo di 25, tale Kemal Marinkovic. Il giovne, nato a Roma, ma di etnia rom ha contattato la donna per poter visionare i gioielli. Spacciandosi per un uomo d'affari ha anche affittato un'importate ...

